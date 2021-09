„Dürfen nicht das Land der Frauenmorde werden“

Leser: „Verantwortlich sind auch die Gerichtsurteile“

Auch im krone.at-Forum gehen die Wogen hoch: „Eine Schande, was da in Österreich geboten wird! Keiner in der Politik und auch in der Justiz hat das Rückgrat, wirklich etwas zu tun, nur leere Worthülsen“, kritisiert User Wien1024. „Verantwortlich sind auch die Gerichtsurteile, was sich da manche dachten, warum man die wieder auf die Gesellschaft loslässt“, zeigt sich faculty666 empört. „Gratulation an unsere unabhängige Justiz“, meint Leserin Mommy im Hinblick auf die beiden eingestellten Asylaberkennungsverfahren.