14. Lange Nacht der Bewerbung als Traumjob-Chance

Mit dem Handbuch „how to pitch“ und dem Video-Vortrag „anders bewerben“, können sich die Bewerber auf ihren Pitch vorbereiten. Am 19.10. sorgt Karrierecoach Doria in einem Live-Workshop für den letzten Feinschliff, damit jeder gut gerüstet in die Bewerbungsgespräche startet und hat vorab auch noch einen Tipp parat:



„Der Lebenslauf ist die Eintrittskarte zu jedem Bewerbungsgespräch. Die wichtigsten Kompetenzen, Ausbildungen oder Erfahrungen für den angestrebten Job sollen darin klar hervorgehen. Zudem rege ich die Bewerber*innen gerne dazu an, darüber nachzudenken, wie sie sich im neuen Unternehmen einbringen möchten und ihre Begeisterung für ein Unternehmen unmissverständlich auszudrücken, um so den potenziellen Arbeitgeber*innen ihren Arbeitseifer gleich zu verdeutlichen.“