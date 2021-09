„Wenn die Stille schreit“: HIER Bücher gewinnen!

Doch jetzt scheint das Haus leer, und von Natalie fehlt jede Spur. In völliger Dunkelheit begibt Tim sich auf die Suche nach ihr und versucht dabei, jeden Gedanken an die beiden entflohenen Mörder, die seit Tagen die Gegend in Angst und Schrecken versetzen, zu verdrängen. Doch dann macht er eine verstörende Entdeckung. Und plötzlich ist die Stille um ihn herum ohrenbetäubend laut. Tim begreift: Er darf keine Zeit mehr verlieren ...