Verkehr dreht nun neue Runden

Seit Mai wird der neue Kreisverkehr an der östlichen Ortseinfahrt gebaut. Jetzt ist er so gut wie fertig und schon für den Verkehr freigegeben. Es fehlt nur noch der Feinschliff in Form von Begrünung und Markierungen. Die ehemalige Katschbergkreuzung neben der Hofer-Filiale, wo die Murtal Straße B96 auf die Katschberg Straße B99 trifft, wurde mit dem 40 Meter breiten Kreisel entschärft.