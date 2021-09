Gault&Millau Genuss-Messe: „Salon im Salon“

Am 18. und 19. September 2021 verwandelt sich der Kursalon Hübner in Wien wieder zum absoluten Hotspot der österreichischen Kulinarik-Szene. 100 Haubenköche der berühmtesten Restaurants in Österreich, 100 renommierte österreichische Winzer und eine Auswahl der besten Produzenten stellen ihre Kreationen zum Verkosten bereit. Seit seiner Premiere avancierte das spektakuläre Gault&Millau-Event zum schönsten Gourmet-Fest Österreichs.