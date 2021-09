Gesund beginnt im Mund: Jetzt Oral-B iO gewinnen!

Oral-B iO: Die neueste Innovation für umfangreiche Mundgesundheit

Im Einsatz für eine bessere Mundgesundheit revolutionierte Oral-B mit seiner jüngsten Entwicklung den Markt für elektrische Zahnbürsten: Die neuartige Oral-B iO arbeitet erstmals mit einem innovativen magnetischen Antriebssystem, das die bewährten oszillierend-rotierenden Bewegungen des Bürstenkopfs mit Mikrovibrationen kombiniert. Die Energie wird so auf die Borstenspitzen übertragen und dort konzentriert, wo sie am meisten benötigt wird. Alle Oral-B iO Modelle sind dabei extrem leise, sehr sanft und präzise in der Anwendung und liegen durch ihr schlankes Design gut in der Hand.