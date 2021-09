Vierter Sieg! Salzburg steht im CHL-Achtelfinale

Gegen Jastrzebie brachte Mario Huber die Salzburger vor 900 Zuschauern nach einer halben Stunde in Überzahl in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste (33.) schossen die Salzburger im Schlussdrittel gegen die immer müder werdenden Polen noch einen Kantersieg heraus. Zunächst traf Jakub Borzecki (47.) zum 2:1. Die Vorentscheidung besorgte dann mit einem Doppelschlag Torjäger Ty Loney (48./PP, 51.). Benjamin Nissner (53.) und Thomas Raffl (56.) legten in der Schlussphase noch nach.