Colbrelli wird Europameister vor eigenem Publikum

Der Italiener Sonny Colbrelli hat zum Abschluss der Rad-Europameisterschaften in Trento im Straßenrennen einen umjubelten Heimsieg gefeiert. Der 31-Jährige triumphierte am Sonntag nach 179 Kilometern in einem Zweiersprint vor dem belgischen Jungstar Remco Evenepoel und sorgte damit für das vierte EM-Gold der Azzurri in Serie. Das Eliterennen der Männer ist erst seit 2016 Teil der Titelkämpfe.