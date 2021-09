Messer-Spiele auf Skaterplatz endeten mit Einsatz

„Gefährliche Drohung mit Messer“ – die Alarmierung der Leitstelle sorgte am Samstag für ein Großaufgebot der Polizeikräfte gegen 18.45 Uhr beim Sportzentrum Aqua-Splash in Traiskirchen und in Wienersdorf. Grund dafür dürfte das unüberlegte Hantieren dreier Teenager mit einem Klappmesser gewesen sein. Weitere Jugendliche – zwischen zwölf und 15 Jahren – fühlten sich bedroht und wählten den Polizei-Notruf.