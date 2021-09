Traiskirchen und Mauerwerk wechseln den Trainer

Beim FC Mauerwerk sind Trainerentlassungen eigentlich schon an der Tagesordnung. Nur dieses Mal war nicht Präsident Mustafa Elnimr derjenige der die Reißleine zog, sondern Sportchef Mikica Miladinovic. Nach dem 0:2 im Heimspiel gegen Leobendorf war jetzt also auch die Zeit von Ex-Sportdirektor und Interims-Coach Wolfgang Prochaska abgelaufen. Nach nur zwei Meisterschaftsspielen erwischte es ja auch schon Patrick Kasuba bei den Simmeringern. „Wir hinken unserem Plan hinterher. Die Punkteausbeute und der Tabellenplatz machen uns nicht zufrieden“, so Mauerwerks Sportchef.



Der dritte Trainer bei Mauerwerk steht schon bereit. Mit Igor Jovic kommt ein alter Bekannter - sogar in doppelter Hinsicht. Er war bereits FavAC- und auch Mauerwerk-Trainer - kennt die Situation. „Ich erwarte mir einiges. Vor allem die Mannschaft muss wachsen“, so Miladinovic weiter. Nächste Chance auf einen Sieg haben Mendy & Co. bereits am Freitag gegen TWL Elektra.



Traiskirchens Bachmayer beurlaubt

Auch in Traiskirchen bahnte sich in den letzten Wochen schon ein Trainerwechsel an. Nach dem 1:3 gegen TWL Elektra zog FCM-Obmann Werner Trost ebenfalls die Reißleine und beurlaubte Markus Bachmayer. “Für mich hat da einiges in letzte Zeit nicht gepasst“, erklärt Trost.



Einen Nachfolger gibt es zwar noch nicht, aber die Gespräche laufen schon. “Wir haben mit einigen Kandidaten bereits gesprochen. Aber wir werden nichts überhasten. Wir wollen eine langfristige Lösung und die gibt es nicht von heute auf morgen“, erklärt Trost. Interimistisch soll Thomas Darazs bis zur Trainerbestellung übernehmen.