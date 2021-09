Elternvertreterin mit Schulkonzept unzufrieden

An den Plänen der Regierung stört Sie ja vor allem die Schulautonomie – also dass Direktoren eigenständig strengere Regeln verhängen können. Warum?

Die Verantwortung wird wieder auf die unterste Ebene abgewälzt. Es kann gut sein, dass das einigen Schulleitern zu heikel wird und sie deswegen zu strikteren Maßnahmen in ihren Schulen übergehen. Leidtragende dabei sind wieder die Kinder.