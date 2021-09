Schulstart mit Maske und viel Ungewissheit

„Das Gefühl ist dank der Sicherheitsphase am Anfang schon ganz gut, aber gerade für den Fall einer Infektion muss vorgesorgt werden. Das Konzept ist ausbaufähig“, so Landesschulsprecherin Theresa Golser. Sie fordert, dass es für Schüler in Quarantäne nahtlos mit digitalem Unterricht weitergehen muss.