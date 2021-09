Auf Treibjagd

Weiß er doch, so Herrmann, um die Bedeutung der vielen bläulichen Leihstimmen, die er zur ÖVP zog und dort zu binden versucht. Beim ORF-„Sommergespräch“ am Montag allerdings ließ Sebastian Kurz jede Rücksicht sausen und formulierte, als es um die miserable Corona-Impfquote ging, in seltener Direktheit: „Es schmerzt mich, dass wir eine Partei in Österreich haben, nämlich die Freiheitliche Partei, die leider Gottes viele Gerüchte streut und sozusagen Unsicherheit schürt.“ Daraufhin verglich FPÖ-Chef Herbert Kickl den Umgang der Regierung mit Ungeimpften gleich einmal mit der Schutzhaft im Dritten Reich. Dieser Formulierung wollte sich im Club-3-Interview (heute um 10.50 Uhr auf krone.tv und Schau-TV) der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner zwar nicht anschließen, sprach aber von einer „entsetzlichen Treibjagd auf Ungeimpfte“. Ja, Haimbuchner - jener Blaue, der wegen Corona auf der Intensivstation lag. Übrigens liegt Oberösterreich, wo die FPÖ besonders stark ist, bei der Impfquote auf dem letzten Platz. Aber bei den Infizierten und (schwer) Erkrankten ganz vorne. Was sagt uns das?