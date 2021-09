Wiesberger dank starker Runde vor Ryder-Cup-Start

Für Golfprofi Bernd Wiesberger liegt das Ticket für seine Ryder-Cup-Premiere zum Greifen nahe. Bei der BMW Championship in Wentworth verbesserte sich der Burgenländer am Samstag auf der dritten Runde mit wie am Vortag 67 Schlägen (5 unter Par) und dem Gesamtscore von 205 wohl bereits in die Top Ten.