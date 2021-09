„Wir haben unser Leben den Bergen gewidmet!“

Nur die allerbesten Alpinisten hatten die Chance, in den Österreichischen Alpenklub (ÖAK) aufgenommen zu werden, als er 1878 in Wien als Gegenstück zum britischen Alpine Club gegründet wurde. Einer der Vereinsgründer war Alfred Markgraf von Pallavicini, dem die Erstbegehung der berühmten 600 Meter hohen, bis zu 55 Grad steilen Eisrinne am Großglockner gelang - sie wurde daraufhin nach ihm benannt.