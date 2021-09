Schatz entdeckt: „Jesus und die Schriftgelehrten“

Wieder hat ein einzigartiges Kunstwerk von unschätzbarem Wert auf verschlungenen Pfaden seinen Weg zu Josef Renz, dem Jäger der verlorenen Schätze, gefunden. „Die Arbeit in Öl ist auf Eichenholz gemalt und samt Originalrahmen in feinster Qualität erhalten. Sie ist in einem musealen Zustand“, schildert er. Eindrucksvoll dargestellt wird jene Szene aus dem Lukas-Evangelium, in der Jesus als 12-Jähriger im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutiert.