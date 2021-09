Marsgestein ist „vulkanisch mit Spuren von Salz“

Bereits am vergangenen Wochenende konnte der Rover eine erste Probe aus Mars-Gestein entnehmen und hat diese laut NASA sicher verstaut. Wenige Tage später war eine zweite Bohrung geglückt. Anfang August war man mit einer Probenentnahme gescheitert, weil das Gestein nicht fest genug war und so nicht in das Probenröhrchen gefüllt werden konnte. Die nun entnommene Probe ist nur etwas dicker als ein Bleistift. Irgendwann soll diese für genauere Untersuchungen zur Erde geschickt werden. Wie und wann genau steht derzeit allerdings noch nicht fest.