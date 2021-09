Eisbullen weiter mit weißer Weste

Das Hinspiel vor einer Woche noch 6:2 gewonnen, fiel den Eisbullen diesmal das Toreschießen um ein Eck schwerer. So war bis ins Schlussdrittel hinein ein Stangenknaller von Schneider die einzige zählbare Ausbeute (16.). Weil die Norweger auch vom Start weg wesentlich präsenter als in ihrem Heimspiel waren. Und damit die Ansage der Bulls vorm Rückspiel bestätigten, dass Frisk Asker diesmal sehr wohl anders auftreten werde. Die Gäste hatten zunächst auch ihre Chancen, doch bei Goalie Wieser war Endstation. Bis zum Schluss – der Lamoureux-Ersatz feierte so sein erstes Shutout.