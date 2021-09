„Bin Schafbäuerin und Käserin aus ganzem Herzen!“

14 Milchschafe und 50 entzückende Lämmer hatten 1997 den Grundstock für den heutigen Musterbetrieb gebildet. Jetzt blöken dort 270 Tiere der edlen Rasse Lacaune. „Was sie uns schenken, wird veredelt“, schildert die 19-jährige Absolventin der agrarischen Kaderschmiede in Pyhra. Ihren Eltern macht sie große Freude. Denn die Jungbäuerin aus Weitendorf bei Gerersdorf ist mit Leidenschaft und Herz bei der Sache. Die Palette an Spezialitäten aus der täglich verarbeiteten Rohmilch ist groß – produziert werden Joghurt, Aufstriche und Käsebällchen. Erhältlich sind die gesunden Lebensmittel in den Hofläden der Region.