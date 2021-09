Frau (52) krachte mit Auto gegen Baum: tot

Die 52-jährige Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war gegen 10.40 Uhr auf der Silberegger Straße (L 82) von Mösel kommend in Richtung Guttaring unterwegs, als sie in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Die 52-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Im Einsatz standen die Feuerwehren Althofen, Guttaring und Wieting mit 25 Einsatzkräften, der Notarzt des C11-Teams sowie das Rote Kreuz.