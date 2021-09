Ein Glimmbrand sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Brand eine Rauchentwicklung in der Werkstätte im Erdgeschoss des Hauses. Die alarmierten Feuerwehren von Brand, Bürserberg und Bürs rückten mit gleich 48 Florianis und fünf Fahrzeugen zum Einsatz aus. Vor Ort konnten die Helfer dann einen Glimmbrand in einem Sägemehlhaufen feststellen.