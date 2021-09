Deutscher starb bei Absturz am Wiesbachhorn

Der 64-jährige Mann aus Bayern ist am Donnerstag bei einer Bergtour bei Kaprun tödlich verunglückt. Der Deutsche dürfte auf dem Weg zum Großen Wiesbachhorn, oberhalb des Heinrich-Schwaiger-Hauses auf etwa 2.700 Metern, am schneebedeckten Wanderweg aus unbekannter Ursache ausgerutscht sein und stürzte folglich Hunderte Meter in die steile, felsdurchsetzte Nordostflanke ab, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mit.