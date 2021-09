„Autofreien Tage“ feiern ihr großes Comeback

Gleich rund um zwei Kärntner Seen können Hobbysportler heuer endlich wieder autofreie Straßen genießen. Während Magenta am 26. September zum 24. Radler & Skater-Erlebnistag an den Wörthersee lädt, begrüßt die „Krone“ alle Genussradler am 3. Oktober beim 16. autofreien Erlebnistag am Ossiacher See. Ein buntes Erlebnis-, Gastro- und Unterhaltungsprogramm wird natürlich in allen Orten, durch die die Biker und Skater bei ihrer Runde touren, organisiert.