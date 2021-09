Unbekannte Begriffe

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wissen Sie, was eine Interventionspiste ist? Zugegeben, ich wusste es bis gestern nicht. Dank Rheinbauleiter Mathias Speckle ist diese Bildungslücke aber nun geschlossen. Anlässlich der Eröffnung der neuen Brücke über den Koblacher Kanal und des vierten Abschnitts eben jener Interventionspiste erklärte er, dass diese im Ernstfall die Zufahrt zum Hochwasserdamm sichern würden. So könnten allfällige Schadstellen zwischen dem oberen Rheinspitz in Altach bis zur Ehbachbrücke in Koblach ab 2023 - dann wird der letzte Abschnitt fertig sein - problemlos gekennzeichnet, kontrolliert, beobachtet oder auch mit schwerem Gerät behoben werden. Neben weiteren Infos zum Hochwasserschutzprojekt hat sich unsere Mitarbeiterin Iane Mähr in der Hotelbranche umgehört - die Bilanz ist eher ernüchternd. Die Umsätze liegen weit hinter jenen vor der Pandemie zurück. Bleibt zu hoffen, dass die Herbstsonne und viel Schnee für bessere Buchungszahlen sorgen. Wer am Wochenende Zeit und Lust auf einen Kurzurlaub im Klostertal hat, dem sei der heutige Wandertipp empfohlen. Rubina Bergauers Tour führt dieses Mal zum Burtschakopf. Auf dem Weg dorthin gibt es in den Hochmooren viel zu entdecken - unter anderem die blaugrüne Mosaikjungfer… Ich wünsche Ihnen schon einmal einen guten Start in ein hoffentlich sonniges Wochenende, Sonja Schlingensiepen