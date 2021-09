„Ring des Zwergenkönigs“: Fantasy für Erstleser! Kopieren

Gesagt getan: Mit einem neuen Fantasy-Konzept à la „Herr der Ringe light“ will Kinderbuchautorin Farmer Volksschüler fürs Lesen begeistern. Zum Auftakt legen Fairyland und Farmer die Latte vom Start weg sehr hoch und veröffentlichen rechtzeitig zum Schulbeginn mit „Der Ring des Zwergenkönigs“ einen wahren Lese-Leckerbissen für junge Fantasy-Fans. In der wundervoll von Elif Siebenpfeiffer illustrierten Erstlesebuch-Reihe haben Zwerge und Pixies das Sagen, wie die Autorin vor Kurzem bei der Buchpräsentation in der Buchhandlung Lesezeit in Wien-Liesing verriet.