„Dune“: Burg Kino verbindet Filmpremiere mit Kunst

Die mit Spannung erwartete Neuauflage des Science-Fiction-Epos „Dune“ von Regisseur Denis Villeneuve („Blade Runner 2049“) startet am 16. September endlich in den heimischen Kinos! Das Wiener Burg Kino hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und zeigt am kommenden Mittwoch im Rahmen der Filmpremiere eine Vernissage mit „Dune“-inspirierten Drucken des Wiener Künstlers Maschina. Krone.at verlost 3 Packages mit Tickets für das Kino-Event sowie dem streng limitierten Poster und Postkarten vom Wüstenplaneten.