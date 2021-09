Flucht vor Polizei endete in einer Sackgasse

Beamte der PI Neuhofen an der Krems führten am Mittwoch auf der B139, Kremstal Landesstraße im Ortsgebiet Kematen an der Krems Standkontrollen durch. Weil sich gegen 20.20 Uhr aus Richtung Rohr im Kremstal ein Pkw viel zu schnell im Ortsgebiet näherte, wollten die Beamten das Fahrzeug anhalten. Die Lenkerin gab jedoch Gas und flüchtete Richtung Neuhofen.