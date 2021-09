Motorradfahrerin (18) über Auto geschleudert

Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei einem Kreisverkehr in der Münchner Bundesstraße in Salzburg. Eine Motorradfahrerin (18) prallte gegen das Auto eines Ungarn (42). Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Deutsche über den Pkw geschleudert und kam verletzt am Asphalt zu liegen.