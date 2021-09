Sonderimpfaktion für Studierende in Salzburg

Die Sonderimpfaktion findet jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr statt, und zwar am 14. September an der FH Salzburg in Puch-Urstein, am 4. Oktober an der Naturwissenschaftlichen Fakultät (NaWi), am 5. Oktober am Unipark Nonntal und am 6. Oktober am Mozarteum.