Nur Schwarz-Grün ist zufrieden

Freiheitliche sehen Schikane für Ungeimpfte

Besagten Keil in der Gesellschaft prognostizieren auch die Salzburger Freiheitlichen in ihrer Reaktion. FPÖ-Chefin Marlene Svazek zur Erweiterung der Maskenpflicht: „Es geht doch längst nicht mehr um nachhaltige und konstruktive Lösungen, sondern nur noch darum, den Ungeimpften, die sich aus höchstpersönlichen Gründen der Impfung nicht unterziehen wollen oder können, das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt die Freiheitliche.