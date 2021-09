Sechsjähriger darf nicht in Wunsch-Volkschule

Seine Kindergartenfreunde werden die Volksschule in Schenkenfelden besuchen, doch ein Schulanfänger muss ohne sie in die VS im Nachbarort Reichenthal. Denn der Sechsjährige gehört zum Reichenthaler Schulsprengel. Die enttäuschten Eltern zogen bis vors Landesverwaltungsgericht, hatten aber keine Chance.