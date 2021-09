Vorarlberg Rugby erstmals in regulärer Liga

Den gewonnenen Schwung will der Klub nun nutzen, um erstmalig seit Gründung (2014) in einen regulären Liga-Betrieb einzusteigen. Die neue Heimat sucht der Vorarlberg R.U.F.C. dabei nicht etwa in Österreich, in der Bundesliga, sondern in Süddeutschland. „Wir haben gestern die Freigabe erhalten, dass wir ab kommender Saison in der Verbandsliga Bayern Süd antreten dürfen“, erklärt der 33-Jährige.