Aufmerksame Nachbarin rettete hilflose Frau

Eine 30-Jährige aus Haid erstattete am Montag, 8. September, um 6.30 Uhr bei der Polizei die telefonische Anzeige über einen möglichen Unfallverdacht bei ihrer 67-jährigen Nachbarin. Diese sei seit etwa einem Tag nicht mehr gesehen worden, das Licht brenne in der Wohnung und vor der Wohnungstür liege die Zeitung vom Vortag. Weiters habe sie auf Anrufe und Klopfen an der Tür nicht reagiert.

Eine folgende Abfrage bei Krankenhäusern und der Rettung verlief negativ.