Schauspielerin Natalia Avelon nackt im „Playboy“

„Ob nackt oder zugeknöpft, das Wichtigste ist, dass jeder völlig autark das ausleben darf, was sie oder ihn glücklich macht, ohne sich den anderen gegenüber rechtfertigen zu müssen“, so Natalia Avelon, die dieses Recht sexueller Entfaltung noch heute bisweilen eher Männern als Frauen zugestanden sieht. In dieser „Doppelmoral liegt meiner Meinung nach der Ursprung von Sexismus“, sagte die Schauspielerin dem „Playboy“. „Wenn Männer ihren eigenen Lebensstil bei Frauen nicht akzeptieren und plötzlich zu Pseudo-Moralaposteln werden. Das macht mich sauer! Das toleriere ich nicht, da vertrete ich konsequent das emanzipierte weibliche Geschlecht.“