Dreimal dieselbe Tanke überfallen: Prozessstart

Zweimal ging der Überfall unbewaffnet vonstatten. Einmal presste der 30-Jährige dem Tankenstellen-Angestellten jedoch einen Gegenstand in den Rücken. Er täuschte vor, eine Pistole zu tragen, drohte, abzudrücken. Am Mittwoch wird dem Bosnier, der angabe, bei den Taten alkoholisiert gewesen zu sein, in Salzburg wegen schweren Raubes der Prozess gemacht.