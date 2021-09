Keine Vorreiter-Rolle | Kinder-Gefahr unterschätzt

Die Österreicher wissen um die Bedeutung der Klimakrise - und sie wissen auch, dass zu wenig dagegen getan wird. Fragt man so wie wir gestern via krone.at, ob es noch immer ein unterschätztes Problem sei, dass der Klimawandel auch eine wirtschaftliche Katastrophe sei, dann antworten nämlich zwei Drittel mit „Ja“! Dass die Maßnahmen gegen den Klimawandel in Österreich nur unzureichend umgesetzt werden, das kritisiert auch der aktuelle Fortschrittsbericht des Umweltbundesamtes, der heute dem Ministerrat vorgelegt wird. Da wird zwar anerkannt, dass es in vielen Bereichen Fortschritte gibt. Aber in vielen Bereichen sieht man Defizite. Und so wird gefordert, dem Thema „auf der politischen Agenda einen höheren Stellenwert beizumessen.“ Darf man da Hoffnung haben? Zwar sitzt eine Partei in der Regierung, die sich genau das zum Programm gemacht hat. Aber auch eine zweite, deren Kanzler im ORF-Sommergespräch am Montag zwar davon gesprochen hatte, dass Österreich beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen möge. Doch von einer internationalen Vorreiterrolle sei unser Land meilenweit entfernt, kritisierte am Dienstag Klimavolksbegehren-Initiatorin Katharina Rogenhofer. Dabei wäre die Vorreiterrolle im Klimaschutz tatsächlich eine gute Rolle für unser Land.