Gericht setzt Plänen für Schlepplift ein Ende

Um die in einer Senke gelegene Gjaidalm für Skifahrer besser erreichbar zu machen, planten die Dachstein Tourismus AG, die Planai-Bahnen GmbH und private Investoren die Errichtung eines 300 Meter langen Schlepplifts. Weil aber die dazu nötige Einebnung des Geländes vor allem ökologisch wertvolle Latschen- und Rhododendron-Bestände sowie alpine Magerrasen betroffen hätte, beurteilte der Amtssachverständige für Natur- und Landschaftsschutz das Vorhaben in Obertraun negativ. Die Bezirkshauptmannschaft bewilligte es aber unter Auflagen dennoch. Sie vertrat die Ansicht, dass private und öffentliche Interessen an der Realisierung überwiegen würden. Das Landesverwaltungsgericht sieht es aber genau umgekehrt und gab nun der Beschwerde des Umweltanwalts recht.