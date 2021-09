Debatte um Innsbrucker Würfel geht munter weiter

Kulturangebote oder doch Gastro-Betrieb?

„Kulturangebote werden entweder als zu laut kritisiert oder überhaupt negiert“, unterstellt Frei eine kulturfeindliche Einstellung in der Landeshauptstadt. Das Gerechte Innsbruck fordere indes seit Jahren eine sinnvolle Nutzung des Pavillons, die Fraktion habe bereits im Juli eine Anfrage dazu gestellt. GR Gerald Depaoli sieht jedenfalls Handlungsbedarf: „Wir wollen wissen, ob es überhaupt aktuell konkrete Pläne gibt oder ob wir wieder nur um den heißen Brei herumreden.“ Er sehe im Würfel einen Gastronomiebetrieb. Dort, wo die Tabaktrafik war, könne man ja eine WC-Anlage errichten. Bleiben die Fragen zu klären, was dann mit der WC-Anlage im Untergeschoss passiert, die es bereits gibt. Oder wie das mit dem Tourismus-Busleitsystem ist - sollte vor das Landestheater nicht eine Art Knotenpunkt hin? Werden sich die Grünen und FI in die Debatte einklinken? Und wird die Nutzung des Würfels ähnlich unlösbar wie die Quadratur des Kreises?