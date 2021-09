Frauen und Kinder mit Pistole und Messer bedroht

Bei der Polizei ging am Monatgabend einen Notruf von einem Mann ein. Dieser gab an, dass er von einer Freundin per Whatsapp um Hilfe gebeten wurde. Die 40-jährige Wienerin war mit ihrem vierjährigen Sohn bei einer 39-jährigen Serbin und deren beiden Töchtern (neun Jahre und ein Jahr alt) auf Besuch. Zusammen verbrachten die beiden Frauen mit den Kindern zuletzt ihren Urlaub.