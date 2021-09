Parlamentspräsident ortet „Türkeifeindlichkeit“

Kritik an Verbot der Grauen Wölfe

Konkrete Kritik übte Sentop etwa am Verbot der Symbole der Grauen Wölfe. „Mit welcher Begründung in Bezug auf die Meinungsfreiheit kann das gesetzliche Verbot in Österreich von Symbolen einer in der Türkei legal tätigen politischen Partei, die im Parlament sitzt und keine terroristische Verbindung hat, erklärt werden?“, fragte er in Anspielung auf die nationalistische MHP. „Wenn Demokratie ein universeller Wert ist und die EU diese Werte verbreiten will, sollte sie diese widersprüchliche und heuchlerische Haltung in ihrem Umgang mit Ländern außerhalb der EU so schnell wie möglich loswerden.“