Vereinsobmann wegen Leasing-Masche vor Gericht

Verteidiger Roger Reyman betonte zu Verhandlungsbeginn am Dienstag, dass sein Mandant zwar kein begabter Geschäftsmann sei - mit Vosatz habe er aber sicher nicht gehandelt. Erstaunlich fand Staatsanwältin Sabine Krünes in diesem Zusammenhang, dass der Angeklagte auch im September 2017 noch Investoren ins Boot geholt hat. Zu diesem Zeitpunkt war nämlich bereits klar, dass der Verein finanziell nicht überleben würde. So investierten zwei Männer noch mehr als eine Viertelmillion Euro - nur kurz bevor die finanziellen Luftschlösser des Angeklagten zusammenkrachten. Gelockt wurden sie wohl mit utopischen Zinsversprechen.