Salzburg hinkt beim Impfen weiter hinterher

In Salzburg haben sich bis Dato 55,2 Prozent gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Damit sind die Salzburger auf dem siebten Platz im Österreich-Vergleich. Spitzenreiter ist klar Burgenland: Hier sind bereits 69,1 Prozent vollimmunisiert. Das Ziel der 70 Prozent ist also für das östlichste Bundesland schon in Griffweite. Das merkt man auch am burgenländischen Infektionsgeschehen: Das ist zwar leicht steigend, aber deutlich unter dem Österreichschnitt.