Kurz attackiert FPÖ | Unsterblicher Filou

Kurz attackiert FPÖ. Seit Wochen war vom Kanzler in Sachen Corona nichts Entscheidendes zu hören. Nach einem Jahr Pandemie hatte sich Sebastian Kurz zunehmend aus der ersten Reihe des Krisenmanagements verabschiedet. Monatelang folgte er seiner Verkündigung des „normalen Sommers“. Jetzt, wo dieser mit so vielen Abnormalitäten gespickte „normale Sommer“ genauso zu Ende geht wie die Reihe der Sommergespräche im ORF meldet sich Kurz im Rahmen seines Gespräches mit Interviewerin Lorenz-Dittlbacher doch wieder mit Corona-Ankündigungen zurück. Mit einer Botschaft in diese Interviews zu gehen - ein, wie man glauben könnte, simples Rezept. Aber doch von keiner Parteichefin und keinem Parteichef so elegant umgesetzt wie von Kurz. Und was hatte er nun gestern Abend auf Lager? Man werde Maßnahmen nicht mehr anhand der Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen, ergreifen. Entscheidend werde künftig die Belastung der Spitäler sein. Lockdowns für Geimpfte, darauf legte sich Kurz klar fest, werde es nicht mehr geben. Ungeimpften dagegen drohen bei höherer Belastung der Spitäler durch Covid-Kranke Beschränkungen - ihnen bliebe der Zutritt zur Nachtgastronomie oder zu Großveranstaltungen verwehrt. Ungewohnt klar benannte der türkise Parteichef auch, was bzw. wer mit schuld an der geringen Impfquote in Österreich trägt: Die Freiheitliche Partei, so Kurz, schüre Ängste und verbreite Gerüchte. So heftig hat der immer nach blauen Wählern schielende Ober-Türkise noch selten die FPÖ attackiert.