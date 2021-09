Liebe Leserinnen, liebe Leser, Clearingstellen scheinen das neue Allheilmittel im Ländle zu sein. Bei den Bezirkshauptmannschaften gibt es je eine, die für Impfpasseinträge zuständig ist. Berichten zur Folge soll die Zuständige in Dornbirn sehr nett und hilfsbereit sein (wenn nicht gerade auf Urlaub) - den Eintrag im Impfpass gibt’s aber doch nicht so schnell wie erhofft, den die ÖGK ist auch noch im Spiel. Apropos ÖGK: Bereits seit Oktober 2020 gibt es eine Clearingstelle, die darüber entscheidet, wer eine Psychotherapie auf Krankenschein erhält. Gestern wurde eine vorläufige Bilanz veröffentlicht. 553 Abklärungsgespräche wurden bisher geführt. Ein Drittel der Antragsuchenden wurde abgewiesen, 17 Prozent davon waren offenbar „wohlhabend genug“, um sich die Therapie selbst zu leisten… Das ist schon erstaunlich, denn bereits der Anteil des monatlich geleisteten Zwangsbeitrags - die Krankenkasse darf sich ja niemand aussuchen - berücksichtigt ja schon die Höhe des Gehalts. Irgendwie kann es doch auch nicht Sinn und Zweck einer Clearingstelle sein, darüber zu entscheiden, wer wohlhabend genug ist, sich einen Psychotherapeuten in einer freien Praxis zu leisten. In weiteren neun Prozent wurde entschieden, dass die Antragsteller keine Therapie oder anderer Beratung benötigen. Da stellt sich die Frage, wofür es noch einen Arzt braucht, der eine Diagnose erstellt und Psychotherapie verordnet hat. Im Übrigen wurden die Clearingstelle lange vor dem Oktober 2020 eingerichtet - damals ging es allerdings noch darum, in welchen Fällen besondere Dringlichkeit gegeben war… Bleiben Sie gesund! Beste Grüße, Sonja Schlingensiepen