Brückensperre wegen Baustelle in Golling

In Golling wird schon knapp ein Jahr am Ausbau der Bahnstrecke Salzburg - Villach gearbeitet. Die Baustelle sorgt immer wieder für große Verkehrsbehinderungen im Tennengauer Ort. Die zentrale Eisenbahnkreuzung im Zentrum in Richtung Bluntautal ist langfristig gesperrt, der Verkehr wird über Kuchl/Weißenbach sowie über die Taggerstraße aus Richtung Pass Lueg großräumig umgeleitet.