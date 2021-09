Wiki Wiki Poke erobert jetzt Mariahilfer Straße

Auch Wien ist in den letzten Jahren dem globalen Food-Trend Poke Bowls verfallen. Ganz vorn dabei beim hawaiianisch-inspirierten Essen in der Bundeshauptstadt: das Wiki Wiki Poke. Das beliebte Poke-Lokal erobert jetzt auch die Mariahilfer Straße und eröffnet am Dienstag seine bereits fünfte Filiale in Wien. Zur Feier gibt es am Eröffnungstag jede Bowl im neuen Wiki Wiki Poke #5 @ Mahü 115 für nur 5 Euro!