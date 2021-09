Prozess: Bursche (17) starb an Überdosis Codein

Mehrere Jugendliche wollten sich Mitte Dezember 2020 in Wien-Liesing einen vergnügten Abend machen. Dann kam einer von ihnen auf die Idee, bei seinem Firmenchef vorbeizuschauen, um ihn um Codein zu bitten, das dieser als Drogenersatz-Präparat verschrieben bekommen hatte. Dass der 30-Jährige sich breitschlagen ließ, kostete einen 17-Jährigen das Leben. Der Firmenchef wurde dafür am Montag am Landesgericht nicht rechtskräftig wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt.