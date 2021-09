Die Medaillen unter dem Ehebett versteckt

Zeigt vor allem eines: Wie sehr dem Tormanntrainer und früheren Keeper bei Austria Salzburg und FSV Mainz der Abo-Meister am Herzen liegt. Der Vater von Frankfurt-Legionär Stefan ist bei den Bullen nicht wegzudenken, prägte in seiner 16-jährigen Amtszeit unzählige Tormänner. Von Manninger über Gustafsson bis hin zu Stankovic, dessen Spiel mit dem Fuß er mit akribischem Training verbessert hat: Alle Kicker schätzen den stets freundlichen Tennengauer und früheren Wegbegleiter der Star-Trainer Klopp und Flick. Der Klub lehnte eine Interview-Anfrage mit Ilsanker ab. Dafür schwärmte Ex-Bullen-Torjäger Marc Janko über „Ilse“: „Es gibt ein paar gute Seelen im Verein, er ist eine ganz große. Herbert verbreitet immer gute Stimmung.“ Was dem Sky-Experten ein Grinsen auf die Lippen zaubert: „Herbert dürfte eine verdammt gute Durchblutung haben. Er trägt, egal, wie kalt es ist, immer kurze Hose. Das sagt alles über den Naturburschen-Charakter von Herbert aus!“