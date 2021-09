Jetzt sind wir im Konzert der Kleinen angekommen

Erst am späten Nachmittag landete der ÖFB-Tross gestern in Wien, so blieb keine Zeit mehr für ein Training, nur für die Regeneration im Hotel - passt alles zur aktuellen Lage der Fußball-Nation! Österreich ist mit dem 2:5 in Israel in der WM-Quali im Konzert der Kleinen angekommen. Zumindest was die Gegentore betrifft.