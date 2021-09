Bärenstark! Gerwyn Price schreibt Darts-Geschichte

Gerwyn Price hat Darts-Geschichte geschrieben: Der Waliser gewann am Sonntagabend das Turnier in Budapest und krönte sich zum allerersten „Hungarian Darts Trophy Champion“. Im finale in der Papp László Sportaréna bezwang der aktuelle Weltmeister den „Bully Boy“ Michael Smith klar mit 8:2. Mit einem 109er Average war der Waliser an diesem Abend nicht zu bezwingen.